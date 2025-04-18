TFF'den Türkiye Kupası İçin Flaş Karar: Eskişehir Kararı Yeniden Değerlendirilecek

TFF, 14 Mayıs'ta Eskişehir'de oynanacağını duyurduğu Türkiye Kupası Finali ilgili flaş bir açıklama yaptı. Federasyon, finalin oynanacağı şehri ve stadyumu yeniden değerlendirecek.

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TFF'den Türkiye Kupası İçin Flaş Karar: Eskişehir Kararı Yeniden Değerlendirilecek

Daha önce Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu konuyu yeniden değerlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

İLERLEYEN GÜNLERDE YENİ ADRES AÇIKLANACAK

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır."

KUPADA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmelerinin oynanacağı tarihler de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.

Bu kapsamda 22 Nisan Salı günü Konyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.30'da oynanacak.

Yarı finalin ikinci eşleşmesinde ise Trabzonspor ile Göztepe 24 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Papara Stadyumu'nda oynanacak bu maçta ilk düdük saat 20.30'da çalacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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