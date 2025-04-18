Osimhen Defteri Kapanıyor mu? Galatasaray Yıldız Futbolcunun Transferi İçin Harekete Geçti

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Victor Osimhen'in yerine bir ismi şimdiden gözüne kestirdi. Juventus'ta Paris Saint-Germain'den kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Randal Kolo Muani, sarı-kırmızılıların radarına takıldı.

Osimhen Defteri Kapanıyor mu? Galatasaray Yıldız Futbolcunun Transferi İçin Harekete Geçti

Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyarak şampiyonluk yarışında en avantajlı takım olan Galatasaray'ın, bu sezonki başarısının temel etkenlerinden olan yıldız santrafor Victor Osimhen ile yola devam edip etmeyeceği net değil. Napoli'den kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu için bonservis ödemeye hazırlandığı iddia edilen kulüp hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yeni sezonun kadro planlaması üzerinde çalışan Galatasaray'ın, Juventus'ta kiralık oynayan 26 yaşındaki santrafor Randal Kolo Muani için harekete geçtiği Fransız basınında yer buldu. Kulübün, Juventus'un ara transferde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Kolo Muani'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Osimhen Defteri Kapanıyor mu? Galatasaray Yıldız Futbolcunun Transferi İçin Harekete Geçti - Resim : 1

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Sport.fr'de yer alan habere göre; Juventus'un Kolo Muani'nin bonservisini alma ihtimalinin zayıf olduğu konuşulurken, sarı-kırmızılı kulübün ise çok istekli olduğu belirtiliyor. Fransız futbolcu ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgili olduğu söyleniyor.

Paris Saint-Germain, Kolo Muani'yi 2023 yılında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya almış, 2024/2025 sezonunda hem PSG ve hem de Juventus formalarıyla 27 maça çıkan futbolcu, 7 gol ve 3 asist kaydetmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Ağır Sözler: 'Ülke Futbolu Sizden Çok Sıkıldı'Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Ağır Sözler: 'Ülke Futbolu Sizden Çok Sıkıldı'Spor
Icardi İçin Bomba İddia! Galatasaray Defterini Kapatıyor mu?Icardi İçin Bomba İddia! Galatasaray Defterini Kapatıyor mu?Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Osimhen Juventus
Dünya Futbol Tarihine Geçecek Maç, Manchester United'tan Efsanevi Geri Dönüş: Uzatmalarda 5 Gol Dünya Futbol Tarihine Geçecek Maç, Manchester United'tan Efsanevi Geri Dönüş: Uzatmalarda 5 Gol
Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi
TFF'den Türkiye Kupası İçin Flaş Karar: Eskişehir Kararı Yeniden Değerlendirilecek TFF'den Türkiye Kupası İçin Flaş Karar
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi İşte En İyi 50 Salata! Türk Mutfağından 4 Lezzet Var
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı