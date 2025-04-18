Osimhen Defteri Kapanıyor mu? Galatasaray Yıldız Futbolcunun Transferi İçin Harekete Geçti

Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyarak şampiyonluk yarışında en avantajlı takım olan Galatasaray'ın, bu sezonki başarısının temel etkenlerinden olan yıldız santrafor Victor Osimhen ile yola devam edip etmeyeceği net değil. Napoli'den kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu için bonservis ödemeye hazırlandığı iddia edilen kulüp hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yeni sezonun kadro planlaması üzerinde çalışan Galatasaray'ın, Juventus'ta kiralık oynayan 26 yaşındaki santrafor Randal Kolo Muani için harekete geçtiği Fransız basınında yer buldu. Kulübün, Juventus'un ara transferde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Kolo Muani'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Sport.fr'de yer alan habere göre; Juventus'un Kolo Muani'nin bonservisini alma ihtimalinin zayıf olduğu konuşulurken, sarı-kırmızılı kulübün ise çok istekli olduğu belirtiliyor. Fransız futbolcu ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgili olduğu söyleniyor.

Paris Saint-Germain, Kolo Muani'yi 2023 yılında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya almış, 2024/2025 sezonunda hem PSG ve hem de Juventus formalarıyla 27 maça çıkan futbolcu, 7 gol ve 3 asist kaydetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi