Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Bitirdi

Trendyol Süper Lig 32. haftasında yarın Kayserispor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sona erdi.

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Bitirdi

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışmaları ve dar alanda çift kale maçları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Kaynak: İHA

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