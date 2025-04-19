Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Bitirdi

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışmaları ve dar alanda çift kale maçları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.





Kaynak: İHA