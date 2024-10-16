Galatasaray'da Kalacak mı? Hakim Ziyech'ten Ters Köşe

Galatasaray'da devam edip etmeyeceği merak konusu olan Hakim Ziyech'in rotasını Amerika'ya çevirdiği iddia edildi. İşte Faslı futbolcunun yeni adresi...

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Galatasaray'da Kalacak mı? Hakim Ziyech'ten Ters Köşe

Galatasaray'dan ayrılığı gündem olan Hakim Ziyech'in yeni takımına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Ziyech'in Ocak'ta ayrılacağı öğrenildi. Katar kulüplerinin teklifine sıcak bakmayan Faslı yıldız, transferi için rotasını Amerika'ya çevirdi.

Galatasaray'da Kalacak mı? Hakim Ziyech'ten Ters Köşe - Resim : 1

Ziyech'in menajeri, MLS ekipleriyle görüşmelerde bulunuyor. Hakim Ziyech ile Galatasaray arasında imzalanan kontratta, "Resmî maçların yüzde 50'sine çıkması halinde sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi yer alıyordu. Kulübün bu opsiyonun devreye girmesine müsaade etmeyeceği öne sürülenler arasında.

Galatasaray'da Kalacak mı? Hakim Ziyech'ten Ters Köşe - Resim : 2

Hakim Ziyech'in Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yazında sona erecek. 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.

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