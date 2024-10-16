Dursun Özbek Harekete Geçti: Galatasaraylı Futbolcular Gelen Bildirimle Coştu
Galatasaray yönetimi ödenmeyen şampiyonluk primleri için harekete geçti. Futbolcuların hesaplarına primlerin yarısı yatırıldı.
Galatasaray’da geçen son söz verilen şampiyonluk primlerinin yarısının futbolcuların hesaplarına yatırıldığı bildirildi. Futbolculara 2.5 milyon Euro ödendiği bildirildi. Kalan kısmın ise önümüzdeki günlerde verileceği kaydedildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen sezon söz verilen şampiyonluk primleri için harekete geçti.
Özbek başkanlığındaki yönetimin, ödenen primlerin takımda olumlu bir hava yaratmasını beklediği bildirildi.
Kaynak: Milliyet
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