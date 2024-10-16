Gitti Ama... Krunic Fenerbahçelileri Yine Çıldırttı

Fenerbahçe taraftarının performansını beğenmediği Krunic, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da da saç baş yoldurmaya devam ediyor. Fenerbahçe Beko'nun Kızılyıldız'a yenildiği maçın ardından paylaşımda bulunan Krunic, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

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Gitti Ama... Krunic Fenerbahçelileri Yine Çıldırttı

Süper Lig devi Fenerbahçe’deki performansıyla bekleneni veremeyen ve Kızılyıldız’a transfer olan Rade Krunic, uzaktan da sarı-lacivertli taraftarlara saç baş yoldurdu.

Gitti Ama... Krunic Fenerbahçelileri Yine Çıldırttı - Resim : 1

Boşnak oyuncu Krunic’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti. Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de Kızılyıldız'a 76-57 mağlup olmasının ardından paylaşımda bulunan Krunic, gülen surat emojisi ve kırmızı kalp koydu.

Gitti Ama... Krunic Fenerbahçelileri Yine Çıldırttı - Resim : 2

Bu paylaşımın ardından Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü.

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a YenildiFenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a YenildiSpor

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