Fenerbahçe'deki Krizin Perde Arkası Ortaya Çıktı

Fenerbahçe'nin Süper Lig’de Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilmesinin ardından kulüpte kritik saatler yaşandı. Lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran ve yönetim, yenilginin ardından statta acil toplantı yaptı.

Toplantının ardından Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile kulüp binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Tedesco'yla yola devam edilmesi yönünde karar alındı.

HANGİ AÇIKLAMASI KRİZİ TETİKLEDİ?

Öte yandan son bir ayda kulüp içinde yaşanan bazı gelişmeler de ortaya çıktı. Haberlere göre Saran’ın Samsunspor maçı sonrası yaptığı "Futboldan memnun muyuz, çok değiliz. Bunu kendi aramızda masaya yatıracağız" açıklaması teknik heyette rahatsızlık yarattı. İddiaya göre Tedesco, açıklamaların ardından Saran’ı telefonla arayarak bu sözlerin hem kendisini hem de oyuncuları zor durumda bıraktığını dile getirdi.

İKİNCİ DARDE TRANSFER SÜRECİNDE GELDİ

Kulüp içinde tartışma yaratan bir diğer konu ise ara transfer dönemindeki strateji oldu. Forvet hattında Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ayrılmasının ardından yönetimin Alexander Sørloth, Ademola Lookman ve Darwin Núñez ile temasa geçtiği ancak daha sonra golcü transferinden vazgeçildiği öne sürüldü. Yönetimin transfer planını değiştirerek tüm mesaisini N'Golo Kante transferine yönlendirmesindeyse sportif direktör Devin Özek’in yönetime sunduğu raporun etkili olduğu iddia edildi.

Kaynak: NTV Spor