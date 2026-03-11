Tedesco Eski Öğrencisini İstiyor: Fenerbahçe’den Openda Hamlesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun, Juventus’ta gözden düşen eski öğrencisi Lois Openda’yı kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin İtalyan kulübüyle ilk temasları kurduğu belirtildi.

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemi için gündemine sürpriz bir isim geldi. İtalya Serie A ekibi Juventus’ta beklentilerin altında kalan Belçikalı forvet Lois Openda’nın sarı lacivertli kulübün radarına girdiği ileri sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun, Belçika Milli Takımı’ndan eski öğrencisi olan Openda’yı yakından takip ettiği ve transferi için devreye girdiği belirtildi. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Juventus arasında oyuncu hakkında ilk temasların kurulduğu ifade edildi.

KÖTÜ SEZON GEÇİRDİ

Sezon başında RB Leipzig’den Juventus’a transfer olan 26 yaşındaki golcü, teknik direktör Luciano Spalletti’nin tercihleri arasında geri plana düşmüş durumda. İtalyan ekibinde bu sezon 33 maçta forma giyen Openda yalnızca 2 gol kaydedebildi. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olan Belçikalı futbolcunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilecek isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Kaynak: NTV Spor

