Bayram İkramiyeleri ve Emekli Maaşının Yatacağı Tarih Belli Oldu: Milyonların Gözü Bu Haberdeydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başta Orta Doğu'da yaşanan savaş olmak üzere çok sayıda konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında emeklilere dair da açıklamalarda bulundu.

İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİNDE YATACAK

Emeklilere müjde vermek istiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını duyurdu.

"EMEKLİ MAAŞI 14 MART'TA YATACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek, 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

17 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Mevcut uygulamaya göre emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı olmak üzere 4.000 TL ödeme yapılıyor. Böylece emekliler yıl içinde toplam 8.000 TL bayram ikramiyesi alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi