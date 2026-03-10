Fenerbahçe Yıldız Forveti Radarına Aldı: Avrupa Devleri de Peşinde

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemi için rotasını Almanya’ya çevirdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Hoffenheim forması giyen forvet Fisnik Asllani’yi yakından takip ettiği öne sürülüyor.

Fenerbahçe Yıldız Forveti Radarına Aldı: Avrupa Devleri de Peşinde
Ara transfer döneminde genç santrfor Sidiki Cherif’i kadrosuna katan Fenerbahçe’nin yeni sezon planlamasında forvet hattını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli kulübün gündemine Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim’da forma giyen Fisnik Asllani’nin geldiği iddia edildi.

CHELSEA DE PEŞİNDE

Kosovan Football’da yer alan habere göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki santrfor için yaz transfer döneminde resmi girişimde bulunmayı değerlendiriyor. Haberde İngiliz kulübü Chelsea’nin de oyuncuya ilgi gösterdiği öne sürüldü.

8 Ağustos 2002’de Berlin’de doğan Fisnik Asllani, milli takım tercihini Kosova’dan yana kullandı. 1.91 boyundaki santrfor kariyerini Hoffenheim’da sürdürüyor ve merkez forvet olarak görev yapıyor. Hoffenheim kulübü, oyuncunun sözleşmesini Temmuz 2025’te 2029 yılına kadar uzatmıştı. Asllani bu sezon Alman ekibinde çıktığı 26 maçta 9 gol ve 8 asistle 17 gole doğrudan katkı sağladı. 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

