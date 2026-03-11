İran ABD'de Düzenlenecek Dünya Kupası'ndan Çekildiğini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Spor Bakanı Ahmad Donjamali, televizyon kanalına yaptığı açıklamada İran Milli Takımı’nın ABD’de oynanacak Dünya Kupası’na katılmasının mümkün olmadığını belirtti.

ABD YÖNETİMİNE SERT İFADELER

Donjamali açıklamasında ABD yönetimini sert sözlerle eleştirerek, “Bu yozlaşmış hükümet liderimizi öldürdükten sonra Dünya Kupası’na katılma niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

"BİNLERCE VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

İranlı bakan ayrıca ülkeye karşı “kötü niyetli adımlar” atıldığını savunarak, son aylarda yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Donjamali, “Sekiz ya da dokuz ay içinde bize iki savaş dayatıldı ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi.

Spor Bakanı, İran’ın mevcut koşullar altında turnuvaya katılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Bu şartlarda katılma ihtimalimiz kesinlikle yok” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi