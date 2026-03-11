Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada çeyrek final eşleşmeleri 21, 22 ve 23 Mart tarihlerinde oynanacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapıldı.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
Beşiktaş - Alanyaspor
Konyaspor - Fenerbahçe
Galatasaray - Gençlerbirliği
Samsunspor - Trabzonspor
OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Galatasaray/Gençlerbirliği - Samsunspor/Trabzonspor
Beşiktaş/Alanyaspor - Konyaspor/Fenerbahçe
Kupada çeyrek final maçları 21,22 ve 23 Mart tarihlerinde oynanacak. Yarı final müsabakaları 12,13 ve 14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 24 Mayıs'ta yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: