Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapıldı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

Beşiktaş - Alanyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray/Gençlerbirliği - Samsunspor/Trabzonspor

Beşiktaş/Alanyaspor - Konyaspor/Fenerbahçe

Kupada çeyrek final maçları 21,22 ve 23 Mart tarihlerinde oynanacak. Yarı final müsabakaları 12,13 ve 14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 24 Mayıs'ta yapılacak.

