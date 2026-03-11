Fenerbahçe Cephesinden Flaş VAR Odası Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, yabancı VAR hakemi ve VAR odasında 2 takım temsilcisi olması gerektiğine ilişkin konuştu.

Torunoğulları'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Konya şehrinin çıkmasına sevindim. Konyaspor ile ligde de deplasmanda oynayacağız. Kısa sürede iki kez Konya'ya gideceğiz. Hayırlı olsun. Yarı finalde de Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş ile de derbiler, deplasmanda zor olur. Ziraat sponsorluğundaki tüm organizasyonlarda şu ana kadar tüm kupaları aldık. İnşallah bu kupayı da alacağız."

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Dışarıdan eleştirmek kolay oluyor. Bir takımda 6-7 as futbolcu sakatlanınca planlamada, oyun sisteminde değişiklik oluyor. Biz oyuncularımıza, hocalarımıza inanıyoruz. Milli arada tüm sakat oyuncularımız geri dönecek. Eski tempomuzu bulup yolumuza devam edeceğiz. Biz şampiyon olacağız."

VAR ODASINDA TEMSİLCİ TALEBİ

"Biz TFF ve hakemlerle ilgili açıklama yapmıyoruz. Hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Herkes şikayetçi. Ligin sonuna geliyoruz. Maçlar çok sıkıntılı olacak.

Benim önerim, yabancı VAR hakemi olsun. Müsabakada oynayan iki takımın birer temsilcisi de VAR odasında olsun. Ondan sonra ne sıkıntı olur, ne şikayet olur."

Kaynak: DHA