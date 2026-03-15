Partisinden İstifa Edip AK Parti'ye Geçti

Yeniden Refah Partisi Çıldır İlçe Başkanı Ufuk Yıldız, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Hakan Aydın, Ufuk Yıldız’ın partiye katılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Aydın, AKP’nin güçlü teşkilat yapısı ve hizmet siyasetiyle her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, Ufuk Yıldız’a "Aramıza hoş geldiniz" dedi.

“BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

İl Başkanı Aydın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde AK Parti ailesi olarak her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Milletimizin bize olan güveni ve desteği teşkilatlarımızın sahadaki gayretli çalışmalarıyla daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA