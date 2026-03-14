Yollar Ayrılıyor mu? Fenerbahçe'den Tedesco Kararı

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alarak zirve yarışında ağır yara aldı. Sürpriz sonucun ardından sarı-lacivertli yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı. Başkan Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ve kulübün futbol yapılanmasında görev alan Devin Özek ile yaklaşık 2.5 saat süren bir görüşme yaptı.

'YOLA DEVAM' KARARI

Toplantının ardından açıklama yapan Saran, teknik ekiple yola devam edeceklerini duyurdu. Saran, “Dün sahada futbolun dışında bir futbol oynandı. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün bunları konuştuk. Hoca ve Devin Özek'le devam ediyoruz. Gerekli uyarılar ve ültimatomlar verildi" dedi.

Ligde son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, son 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler 57 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi