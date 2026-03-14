Yollar Ayrılıyor mu? Fenerbahçe'den Tedesco Kararı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu toplantısının ardından konuştu. Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek'le yola devam edeceklerini duyurdu.

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alarak zirve yarışında ağır yara aldı. Sürpriz sonucun ardından sarı-lacivertli yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı. Başkan Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ve kulübün futbol yapılanmasında görev alan Devin Özek ile yaklaşık 2.5 saat süren bir görüşme yaptı.

'YOLA DEVAM' KARARI

Toplantının ardından açıklama yapan Saran, teknik ekiple yola devam edeceklerini duyurdu. Saran, “Dün sahada futbolun dışında bir futbol oynandı. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün bunları konuştuk. Hoca ve Devin Özek'le devam ediyoruz. Gerekli uyarılar ve ültimatomlar verildi" dedi.

Ligde son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, son 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler 57 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Yönetimi Toplandı... Tedesco'yla Yollar Ayrılıyor mu?Fenerbahçe Yönetimi Toplandı... Tedesco'yla Yollar Ayrılıyor mu?Spor

Fenerbahçe'de 3 Teknik Direktör GündemdeFenerbahçe'de 3 Teknik Direktör GündemdeSpor

Tedesco Eski Öğrencisini İstiyor: Fenerbahçe’den Openda HamlesiTedesco Eski Öğrencisini İstiyor: Fenerbahçe’den Openda HamlesiSpor

Fenerbahçe Yönetimi Toplandı... Tedesco'yla Yollar Ayrılıyor mu? Fenerbahçe'de Tedesco'yla Yollar Ayrılıyor mu?
Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş İtirafı: 'Kötü Etkilendim' Semih Kılıçsoy'dan İtiraf: 'Kötü Etkilendim'
Fenerbahçe'ye Karagümrük Şoku! İlk Mağlubiyeti Lig Sonuncusundan Aldı Fenerbahçe'ye Karagümrük Şoku!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'de 3 Teknik Direktör Gündemde Fenerbahçe'de 3 Teknik Direktör Gündemde
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu
Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te
ABD-İsrail-İran Savaşında 15. Gün: ABD Hark Adası’nı Vurdu! B-2 Hayalet Uçakları Havalandı İran'dan Flaş İddia: Abraham Lincoln Gemisi Kaçtı
Fatih Altaylı Hastanedeki Son Anlarını Ağlayarak Anlattı: İlber Ortaylı’nın Son İsteği Ortaya Çıktı Fatih Altaylı Hastanedeki Son Anlarını Ağlayarak Anlattı: İlber Ortaylı’nın Son İsteği Ortaya Çıktı
Ünlü Oyuncu Canberk Uçucu Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyasını Yasa Boğan Ölüm Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti