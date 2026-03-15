İstanbulspor'un Genç Yıldızı Baran Alp Vardar Kansere Yenik Düştü

İstanbulspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç futbolcunun 1.5 yıldır kanserle mücadele ettiği öğrenildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un futbolcusu Baran Alp Vardar'dan (20) acı haber geldi.

Genç futbolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İSTANBULSPOR’DAN AÇIKLAMA

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz. Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun Baran Alp. Seni asla unutmayacağız.”

BİR BUÇUK YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Genç futbolcu, yaklaşık 1,5 yıldır tedavi görüyordu.

Baran Alp Vardar'ın naaşı bugün Beylikdüzü Mevlana Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

BARAN ALP VARDAR KİMDİR?

2 Haziran 2005'te İstanbul'da doğan Baran Alp Vardar, futbola Feriköy'ün altyapısında başladı. Ağustos 2023'te İstanbulspor'a transfer olan Baran Alp, Süper Lig'de 3 maçta forma giydi.

1.91 metre boyundaki genç stoper, 2023-24 sezonunda oynanan Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Baran Alp Vardar, 11'de başladığı ilk karşılaşmasında ise Fenerbahçe'ye rakip olmuştu. 26 Mayıs 2024'te oynanan bu müsabaka, o dönem 18 yaşında olan futbolcunun son maçı oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

