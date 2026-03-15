Beşiktaş Yeni Sezona Hazırlanıyor: Sergen Yalçın 8 İsmin Üstünü Çizdi
Beşiktaş’ta yeni sezon planlamasına henüz sezon sona ermeden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonu öncesi kadroda radikal bir değişime gitmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı ekipte kiralık oyuncular ve kadro dışı planlamalar kapsamında 8 futbolcunun yeni sezon kadrosunda düşünülmediği ortaya çıktı.
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonunun kadro yapılanması için düğmeye erken bastı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadroyu baştan şekillendirmek isteyen teknik adam, performans ve disiplin kriterleri doğrultusunda önemli bir eleme sürecinin düğmesine bastı.
BEŞİKTAŞ YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR
Kulüp kaynaklarına göre Yalçın, kadro planlamasında 8 futbolcuyu tamamen devre dışı bıraktı. Bu isimlerden yeni sezonda kendilerine takım bulmaları istenecek.
Siyah-beyazlı camiada "kara liste" olarak nitelendirilen bu kararın, yaz transfer döneminde büyük bir kadro değişiminin habercisi olduğu değerlendiriliyor.
BÜYÜK GELİR BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın sezon başında farklı kulüplere kiraladığı 11 futbolcudan 3'ü için satın alma opsiyonlarının kullanılacağı öngörülüyor.
Kulüp yönetimi bu transferlerden ciddi bir bonservis geliri bekliyor.
Satın alma opsiyonu kullanılması beklenen oyuncular:
Ernest Muçi – Trabzonspor
Semih Kılıçsoy – Cagliari Calcio
Amir Hadžiahmetović – Hull City
Bu üç transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş kasasına toplam 23.5 milyon euro’luk bir gelir girmesi bekleniyor.
GERİ DÖNMESİ BEKLENEN İSİMLER
Kiralık gönderilen bazı futbolcular için ise mevcut kulüplerinin satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.
Sezon sonundan Beşiktaş’a dönmesi beklenen isimler:
Al‑Musrati
Jean Onana
João Mário
Bu oyuncuların sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a dönmesi ve kulübün farklı transfer seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.
SERGEN YALÇIN'IN KADRO PLANINA GİRMEYEN 8 FUTBOLCU
Teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezon planlamasında bazı genç ve rotasyon oyuncularını da kadro dışı bıraktı.
Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen futbolcular:
Elan Ricardo
Can Keleş
Tayyip Talha Sanuç
Emrecan Uzunhan
Emrecan Terzi
Al-Musrati
Jean Onana
João Mário
Kulüp yönetiminin yaz transfer döneminde bu futbolcular için transfer veya kiralama seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.
Kaynak: A Haber