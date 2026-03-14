Galatasaray Fırsatı Kaçırmadı, Puan Farkını Açtı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Rams Başakşehir’i konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda maçın kaderi değişti. 56. dakikada Başakşehirli Ebosele ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Galatasaray bunun üzerine aradığı golleri bulmaya başladı. 57’de Singo, 67’de Osimhen ve 85’te Nhaga’nın golleriyle maçı 3-0 kazanarak puanını 64’e yükseltti. Böylece Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı 7’ye çıktı.