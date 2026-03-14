Fenerbahçe'de 3 Teknik Direktör Gündemde

Dün Karagümrük karşısında alınan yenilginin ardından Fenerbahçe yönetimi, Tedesco'yla yollarını ayırmaya yakın. Teknik direktörlüğe gelmesi beklenen 3 alternatif isim belli oldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de dün Karagümrük karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüpte başkan Sadettin Saran, maçın ardından yönetim kurulunu acil toplantıya çağırdı.

Sabah gazetesinin haberine göre, teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek kulübe görüşme için davet edildi. Yönetimin bugün saat 18.00’de iki isimle bir araya gelerek takımın geleceğine ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

İŞTE 3 ALTERNATİF İSİM

Öte yandan yönetimin olası bir teknik direktör değişikliğine karşı alternatif isimler üzerinde de durduğu iddia edildi. Kulüp kulislerinde Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Tuncay Şanlı’nın isimlerinin gündeme geldiği öne sürülüyor.

Fenerbahçe Yönetimi Toplandı... Tedesco'yla Yollar Ayrılıyor mu?Fenerbahçe Yönetimi Toplandı... Tedesco'yla Yollar Ayrılıyor mu?Spor

Fenerbahçe'ye Karagümrük Şoku! İlk Mağlubiyeti Lig Sonuncusundan AldıFenerbahçe'ye Karagümrük Şoku! İlk Mağlubiyeti Lig Sonuncusundan AldıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Fenerbahçe Yönetimi Toplandı... Tedesco'yla Yollar Ayrılıyor mu? Fenerbahçe'de Tedesco'yla Yollar Ayrılıyor mu?
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'ye Karagümrük Şoku! İlk Mağlubiyeti Lig Sonuncusundan Aldı Fenerbahçe'ye Karagümrük Şoku!
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu
Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te
ABD-İsrail-İran Savaşında 15. Gün: ABD Hark Adası’nı Vurdu! B-2 Hayalet Uçakları Havalandı İran'dan Flaş İddia: Abraham Lincoln Gemisi Kaçtı
Meteorolojiden Uyarılar Peş Peşe Geldi: Kuvvetli Yağış, Yoğun Kar ve Fırtına Kapıda Meteorolojiden Uyarılar Peş Peşe Geldi: Kuvvetli Yağış, Yoğun Kar ve Fırtına Geliyor
Ünlü Oyuncu Canberk Uçucu Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyasını Yasa Boğan Ölüm Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti