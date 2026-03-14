Fenerbahçe'de 3 Teknik Direktör Gündemde

Fenerbahçe’de dün Karagümrük karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüpte başkan Sadettin Saran, maçın ardından yönetim kurulunu acil toplantıya çağırdı.

Sabah gazetesinin haberine göre, teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek kulübe görüşme için davet edildi. Yönetimin bugün saat 18.00’de iki isimle bir araya gelerek takımın geleceğine ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

İŞTE 3 ALTERNATİF İSİM

Öte yandan yönetimin olası bir teknik direktör değişikliğine karşı alternatif isimler üzerinde de durduğu iddia edildi. Kulüp kulislerinde Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Tuncay Şanlı’nın isimlerinin gündeme geldiği öne sürülüyor.

