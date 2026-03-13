Fenerbahçe'ye Karagümrük Şoku! İlk Mağlubiyeti Lig Sonuncusundan Aldı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Sezonun ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda lig sonuncusu Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-0’lık yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

Karagümrük karşısında etkili bir oyun ortaya koymakta zorlanan Fenerbahçe, rakibinin bulduğu gollere karşılık veremedi. Ev sahibi ekipse aldığı galibiyetle önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe zirve yarışında ağır yara alırken, Karagümrük puan hanesine kritik bir galibiyet yazdırdı. Fenerbahçe, 57 puanda kaldı. Ligdeki 4. galibiyetini alan Fatih Karagümrük ise 17 puana yükseldi.

AYRINTILAR GELİYOR...

