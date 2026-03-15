Arjantin ile İspanya Arasında Katar'da Oynanacak 'Finalissima' İptal Edildi

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanacak "Finalissima" maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA, Lamine Yamal ve Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan Finalissma'non iptal edildiğini açıkladı. Katar'da oynanması planlanan Finalissma'da Avrupa'dan İspanya ve Güney Amerika'dan Arjantin karşı karşıya gelecekti.

İKİ FEDERASYON ALTERNATİF TARİHTE ANLAŞAMADI

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Bernabeu'da yarı yarıya seyircili, Bernabeu ve Buenos Aires'te olmak üzere iki ayaklı, alternatif tarih 30 Mart'ta oynama gibi tekliflerimiz Arjantin tarafından reddedildi. Arjantin maçı Dünya Kupası'ndan sonra oynamak istedi fakat İspanya'nın uygun bir takvimi olmadığı için bu seçenek de elenmek zorunda kaldı" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler
UEFA Arjantin İspanya
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
