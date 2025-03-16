Fenerbahçe-Samsunspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Süper Lig’in 28. haftasında bugün saat 20.30'da Fenerbahçe, Samsunspor'u sahasında ağırlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Aydın'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Batuhan Kolak olacak.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, AVAR ise Deniz Caner Özaral oldu.

Kaynak: İHA