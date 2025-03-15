Fenerbahçe'de Kritik Maç Öncesi 4 Eksik
Süper Lig’in 28’inci haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi 4 eksik bulunuyor.
Süper Lig’in 28’inci haftasında Fenerbahçe, yarın Samsunspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma 20.30’da başlayacak.
Son 20 maçında yalnızca UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turu ilk maçında Rangers’a mağlup olan sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe 2 maç eksiğiyle Galatasaray’ın 10 puan gerisinde yer alıyor.
Bu sezon sakatlıklardan yana yüzü gülmeyen Fenerbahçe’de Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan kritik karşılaşmada sahada olmayacak.
Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş kart görmeleri durumunda Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Kaynak: AA