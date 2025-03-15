Fenerbahçe Elendi Ama Umut Verdi

Avrupa arenasındaki tek temsilcimiz olan Fenerbahçe de İskoç ekibi Rangers’a elenerek veda etti. İskoçya’daki maçta rakibine sahayı adeta dar eden sarı-lacivertliler 2-0’la karşılaşmayı uzatıp mucizenin kapısını aralamaya çok yaklaşmıştı. Ancak penaltılar kabus gibi geçti ve geçen tüm 120 dakika sonundaki mücadeleye gölge düştü.

Fenerbahçe, Kadıköy’deki ilk maçta 3-1 yenilmenin acısını çok fena yaşadı. İlk maçta teknik direktör Mourinho’nun zaten sallantıda olan orta sahayı yaptığı değişikliklerle yekten bırakmasıyla yenilen son gol, belki de elden kayıp giden turun şifresi oldu.

Yine de olan oldu. Sarı-lacivertliler savaşarak, harika bir mücadeleyle elendi. Neden Mourinho’nun ‘prensi’ olduğu bir türlü anlaşılamayan Sebastian Szymanski, bu maçta attığı iki güzel golle kendini gösterdi.

İlk maçta cezalı olduğu için sahada olamayan Brezilyalı yıldız Fred’in bu maçtaki performansı da takdire şayandı. Yıldız oyuncu sahada basmadık yer bırakmazken, sarı-lacivertli ekibin dinamosu gibiydi.

Talisca yine kendinden bekleneni veremedi. En Nesyri kolay pozisyonları cömertçe harcadı. Belki de farka gidecek karşılaşma temsilcimizin elenmesiyle sonuçlandı.

Öyle ya da böyle bir kez daha tekrarlarsak, Fenerbahçe’nin sahadaki görüntüsü taraftara keyif verdi. ‘Güzel bir şekilde’ elenmiş olmak birçok Fenerbahçe taraftarını üzmemeli.

Böylelikle artık elde yalnızca Süper Lig ve biraz da Ziraat Türkiye Kupası kaldı.