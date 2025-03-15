Fenerbahçe Elendi Ama Umut Verdi

"‘Güzel bir şekilde’ elenmiş olmak birçok Fenerbahçe taraftarını üzmemeli."

Son Güncelleme:
Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

[email protected]

Tüm Yazıları

Avrupa arenasındaki tek temsilcimiz olan Fenerbahçe de İskoç ekibi Rangers’a elenerek veda etti. İskoçya’daki maçta rakibine sahayı adeta dar eden sarı-lacivertliler 2-0’la karşılaşmayı uzatıp mucizenin kapısını aralamaya çok yaklaşmıştı. Ancak penaltılar kabus gibi geçti ve geçen tüm 120 dakika sonundaki mücadeleye gölge düştü.

Fenerbahçe, Kadıköy’deki ilk maçta 3-1 yenilmenin acısını çok fena yaşadı. İlk maçta teknik direktör Mourinho’nun zaten sallantıda olan orta sahayı yaptığı değişikliklerle yekten bırakmasıyla yenilen son gol, belki de elden kayıp giden turun şifresi oldu.

Yine de olan oldu. Sarı-lacivertliler savaşarak, harika bir mücadeleyle elendi. Neden Mourinho’nun ‘prensi’ olduğu bir türlü anlaşılamayan Sebastian Szymanski, bu maçta attığı iki güzel golle kendini gösterdi.

İlk maçta cezalı olduğu için sahada olamayan Brezilyalı yıldız Fred’in bu maçtaki performansı da takdire şayandı. Yıldız oyuncu sahada basmadık yer bırakmazken, sarı-lacivertli ekibin dinamosu gibiydi.

Talisca yine kendinden bekleneni veremedi. En Nesyri kolay pozisyonları cömertçe harcadı. Belki de farka gidecek karşılaşma temsilcimizin elenmesiyle sonuçlandı.

Öyle ya da böyle bir kez daha tekrarlarsak, Fenerbahçe’nin sahadaki görüntüsü taraftara keyif verdi. ‘Güzel bir şekilde’ elenmiş olmak birçok Fenerbahçe taraftarını üzmemeli.

Böylelikle artık elde yalnızca Süper Lig ve biraz da Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

Son Güncelleme:

Sercan C. Güler Arşivi

Aslan Fenerbahçe'nin Hayallerini Suya Düşürdü 12 Mart 2025
Fenerbahçe İçin Yolun Sonu mu? 08 Mart 2025
Fenerbahçe'de Umut, Galatasaray'da Soru İşareti 05 Mart 2025
Galatasaray Kıl Payı Kurtuldu 01 Mart 2025
Derbi mi, 500 Milyon Euroluk Uyku İlacı mı? 26 Şubat 2025
Avrupa’da Malumun İlamı 22 Şubat 2025
Sercan C. Güler Tüm Yazıları
Yazarlar
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Hangi Kahve, Hangi Ülkede İçilir?
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Napoli'den Kadıköy'e Uzanan Lezzet Köprüsü
Neşe Doster
Neşe Doster İnsan Anlama Sanatının Mensupları... Gününüz Kutlu Olsun
Mete Yolaş
Mete Yolaş Kentsel Gıda Direnci: Krize Neden Çözüm Bulunamıyor?
Sabri Arpaç
Sabri Arpaç CHP'nin Adnan Beker'den Çektikleri Nedir?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı'ndan Atama ve Görevden Alma Kararları
AKP'de Yeni Genel Başkan Vekili Yardımcıları Belirlendi AKP'de Yeni Genel Başkan Vekili Yardımcıları Belirlendi
Askeri Öğrencilere MSB’den Yasak Kararı! Artık Bunu Yapamayacaklar Askeri Öğrencilere MSB’den Yasak Kararı
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Schengen Vizesinde Türkleri En Çok Reddeden Ülkeler Belli Oldu: Bakın Nedeni Neymiş Schengen Vizesinde Türkleri En Çok Reddeden Ülkeler Belli Oldu: Bakın Nedeni Neymiş