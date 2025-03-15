Galatasaray'ın Yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan Rekor

Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, ligde 13 gol katkısına ulaşarak rekor kırdı.

Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan Rekor

Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 4-0 ile rahat geçti. Karşılaşmayla birlikte milli futbolcu Barış Alper Yılmaz da sarı-kırmızılı ekiple ligde en skorer sezonuna ulaşmış oldu.

Barış Alper, Antalyaspor karşısında Victor Osimhen’im attığı golün asistini yaptı. Bu asistin ardından 13 gole katkı sağlamış olan Barış Alper kendi rekorunu kırdı.

Bu sezon ligde çıktığı maçlarda 10 gol atıp 3 asist yapan Barış Alper, Galatasaray’daki en skorer sezonuna ulaştı.

Milli futbolcu geçen sezonda ligde toplam 12 gole katkı sağlamıştı.

Lider Galatasaray, Antalyaspor'u Rahat GeçtiLider Galatasaray, Antalyaspor'u Rahat GeçtiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Barış Alper Yılmaz Antalyaspor
Son Güncelleme:
Lider Galatasaray, Antalyaspor'u Rahat Geçti Lider Galatasaray, Antalyaspor'u Rahat Geçti
Tereyağı mı Margarin mi Daha Sağlıklı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Tereyağı mı Margarin mi Daha Sağlıklı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor, Yaz Boyu Tertemiz Kalıyor Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor
Taraftar İstedi, Şanlıurfaspor Yönetimi İstifa Etti Taraftar İstedi, Kulüp Yönetimi İstifa Etti
ÇOK OKUNANLAR
Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı
8 Yıllık Evlilik Sona Erdi! Doğum Günü Paylaşımında Duyurdu 8 Yıllık Evlilik Sona Erdi
Beden Dili Uzmanı İtiraf Etti: İşte Birinin Size Aşık Olup Olmadığını Ele Veren İlk Hareket Beden Dili Uzmanı İtiraf Etti: İşte Birinin Size Aşık Olup Olmadığını Ele Veren İlk Hareket
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha! AVM'lerden Restoranlara Kadar Değişiyor: 600 Lirayı Buldu Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha!