Galatasaray'ın Yıldızı Barış Alper Yılmaz'dan Rekor

Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 4-0 ile rahat geçti. Karşılaşmayla birlikte milli futbolcu Barış Alper Yılmaz da sarı-kırmızılı ekiple ligde en skorer sezonuna ulaşmış oldu.

Barış Alper, Antalyaspor karşısında Victor Osimhen’im attığı golün asistini yaptı. Bu asistin ardından 13 gole katkı sağlamış olan Barış Alper kendi rekorunu kırdı.

Bu sezon ligde çıktığı maçlarda 10 gol atıp 3 asist yapan Barış Alper, Galatasaray’daki en skorer sezonuna ulaştı.

Milli futbolcu geçen sezonda ligde toplam 12 gole katkı sağlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi