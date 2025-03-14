Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde tarih belli oldu. Zorlu mücadele 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının oynanacağı tarihleri ve saatlerini açıkladı.

TFF, merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacağını açıkladı.

Türkiye Kupası çeyrek final maçının tarihleri şu şekilde:

1 NİSAN SALI

20.30 Tümosan Konyaspor-İskenderunspor

2 NİSAN ÇARŞAMBA

17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe-Galatasaray

3 NİSAN PERŞEMBE

20.30 Beşiktaş-Göztepe

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Kaynak: Haber Merkezi

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