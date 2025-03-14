Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Tarihi Belli Oldu
Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde tarih belli oldu. Zorlu mücadele 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının oynanacağı tarihleri ve saatlerini açıkladı.
TFF, merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacağını açıkladı.
Türkiye Kupası çeyrek final maçının tarihleri şu şekilde:
1 NİSAN SALI
20.30 Tümosan Konyaspor-İskenderunspor
2 NİSAN ÇARŞAMBA
17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe-Galatasaray
3 NİSAN PERŞEMBE
20.30 Beşiktaş-Göztepe
Kaynak: Haber Merkezi
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