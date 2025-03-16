Formula 1'de Sezonun İlk Yarışını McLaren Pilotu Lando Norris Kazandı

Formula 1’de sezonun ilk yarışı Avustralya'da gerçekleşti. Avustralya Grand Prix’si, Melbourne'de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde yapıldı. Yağışlı hava nedeniyle ıslak zemin kaynaklı çok sayıda kaza yaşanırken, 6 pilot final çizgisini göremedi.

ZİRVE LANDO NORRİS'İN

Yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 1:42:06.304 derecesiyle birinci oldu. Norris bu sonuçla kariyerinde 5. yarışını kazandı. Lando Norris'in ardından Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell da üçüncü olarak yarışı tamamladı.

FERRARİ BEKLENENİ VEREMEDİ

Ferrari ile ilk yarışına çıkan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise 10. olarak yeni takımıyla ilk puanını alırken Ferrari’nin bir diğer pilotu Charles Leclerc ise yarışı 8. sırada biterek 4 puan aldı.

Sezonun ikinci yarışı gelecek hafta Çin'de düzenlenecek.

İŞTE İLK YARIŞTA PUAN ALAN 10 İSİM

Kaynak: İHA