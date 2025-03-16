Formula 1'de Sezonun İlk Yarışını McLaren Pilotu Lando Norris Kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sini yoğun yağışa ve mücadeleye sahne oldu. Nefes kesen yarışın kazananı ise McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris oldu.

Formula 1'de Sezonun İlk Yarışını McLaren Pilotu Lando Norris Kazandı

Formula 1’de sezonun ilk yarışı Avustralya'da gerçekleşti. Avustralya Grand Prix’si, Melbourne'de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde yapıldı. Yağışlı hava nedeniyle ıslak zemin kaynaklı çok sayıda kaza yaşanırken, 6 pilot final çizgisini göremedi.

Formula 1'de Sezonun İlk Yarışını McLaren Pilotu Lando Norris Kazandı - Resim : 1

ZİRVE LANDO NORRİS'İN

Yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 1:42:06.304 derecesiyle birinci oldu. Norris bu sonuçla kariyerinde 5. yarışını kazandı. Lando Norris'in ardından Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell da üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Formula 1'de Sezonun İlk Yarışını McLaren Pilotu Lando Norris Kazandı - Resim : 2

FERRARİ BEKLENENİ VEREMEDİ

Ferrari ile ilk yarışına çıkan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise 10. olarak yeni takımıyla ilk puanını alırken Ferrari’nin bir diğer pilotu Charles Leclerc ise yarışı 8. sırada biterek 4 puan aldı.

Sezonun ikinci yarışı gelecek hafta Çin'de düzenlenecek.

İŞTE İLK YARIŞTA PUAN ALAN 10 İSİM

Formula 1'de Sezonun İlk Yarışını McLaren Pilotu Lando Norris Kazandı - Resim : 3

Kaynak: İHA

Etiketler
Formula 1
Gmail Kullanıcıları Dikkat! FBI Harekete Geçti: Verilerinizin Çalınmaması İçin Bunları Mutlaka Yapın Gmail Kullanıcıları Dikkat! FBI Harekete Geçti: Verilerinizin Çalınmaması İçin Bunları Mutlaka Yapın
Çağdaş Atan Dönemi Sona mı Eriyor? Başakşehir'den Resmi Açıklama Geldi Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona mı Eriyor?
Saçını Bir An Önce Uzatmak İsteyenler Havalara Uçacak: Bu 7 Doğal Yağ Saç Uzamasını Hızlandırıp Güçlendiriyor Saçı En Hızlı Uzatan Doğal Yağlar Belli Oldu: Saçların Gücüne Güç Katıp, Güneş Gibi Parlatıyor!
Arda Güler Sinirden Deliye Döndü, Yeşil Sahayı Karıştıran Kaos Arda Güler Sinirden Deliye Döndü, Yeşil Sahayı Karıştıran Kaos
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor
Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Bunu Yapan Faturayı Yüzde 50 Az Ödüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Faturayı Yüzde 50'ye Düşürüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz