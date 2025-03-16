Arda Güler Sinirden Deliye Döndü, Yeşil Sahayı Karıştıran Kaos

La Liga’nın 28. haftasında karşı karşıya gelen Real Madrid Villarreal ile liderlik mücadelesi verdi. Tansiyonun yükseldiği maçın 83. Dakikasında Fede Valverde’nin yerine oyuna Arda Güler dahil oldu. Pas alamadığı için Arda Güler’e tepki gösteren Kylian Mbappe’nin yaptığı hareket maça damga vurdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Arda Güler Sinirden Deliye Döndü, Yeşil Sahayı Karıştıran Kaos

La Liga’nın 28. haftasında liderlik mücadelesi veren Real Madrid, Villarreal’e konuk oldu. Ev sahibi Villarreal, karşılaşmaya hızlı başlayarak 7. dakikada Juan Marcos Foyth'un golüyle sahayı heyecanlandırdı.

Arda Güler Sinirden Deliye Döndü, Yeşil Sahayı Karıştıran Kaos - Resim : 1

MBAPPE GOLLERLE TAKIMI YÜKSELTTİ

Real Madrid’in yıldız ismi Fransız forvet Kylian Mbappe 14 ve 23. dakikalarda sahneye çıktı. Mbappe attığı gollerle takımını öne geçirdi.

Arda Güler, 83. dakikada Fede Valverde’nin yerine oyuna dahil oldu. Güler’in oyuna dahil olmasının ardından sahada dikkat çeken bir olay yaşandı.

Arda Güler Sinirden Deliye Döndü, Yeşil Sahayı Karıştıran Kaos - Resim : 2

ARDA’YA TEPKİ GÖSTERDİ

Mücadelenin 87. dakikasında Arda Güler, kaleyi yokladı ancak şutu auta gitti. Bu pozisyonda Kylian Mbappe, pas alamadığı için Güler’e büyük bir tepki gösterdi. Bu tepki maça damga vurdu.

'TEPKİ VERECEK NE VAR?'

Sosyal medyada bu olaya ilişkin “Mbappe hepsine bunu yapıyordu hak etmiş de Arda zaten”, “Arda dünyanın en yetenekli çocuğu ama şu an ilahi adaleti yaşıyor”, “Hayır bu kadar tepki verecek ne var ben anlamadım. Villarreal bütün oyuncular topun Mbabbeye gideceğini düşünerek onu kapatıyor” gibi yorumlar yapıldı.

Real Madrid, iki maç fazlasıyla Barcelona’nın üç puan önüne geçerek zirveye yerleşirken, Villarreal ise 44 puanda kalarak 5. sıradaki yerini korudu.

Öte yandan maç Fransız yıldız Kylian Mbappe, Avrupa’nın beş büyük liginde üst üste 6 sezon boyunca 30 gol barajını aşan ilk Fransız futbolcu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Arda Güler Sinirden Deliye Döndü, Yeşil Sahayı Karıştıran Kaos - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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