Ancelotti'den Arda Güler Açıklaması: Neden Oynamıyor?

Real Madrid’in evinde Girona’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada, milli oyuncu Arda Güler yine forma şansı bulamadı.

Girona karşısındaki maçta ısınmaya bile gönderilmeyen Arda Güler, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti’ye soruldu. "Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?" sorusunu yanıtlayan Ancelotti, kısa bir yanıt vererek "İyi ve oynamaya hazır" dedi.

La Liga’da oynanan 25 maçta 605 dakika süre alan Arda, en son 5 Şubat'ta deplasmanda Leganes'e karşı oynadıkları maçta 76. dakikada oyuna girmişti.

Kaynak: Haber Merkezi