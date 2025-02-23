Galatasaray Fenerbahçe Derbisine Hazır

Galatasaray, Süper Lig’in 25'inci haftasında Fenerbahçe ile karışılacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İki takım yarın saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray Fenerbahçe Derbisine Hazır

Dinamik ısınmayla start verilen idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray Fenerbahçe Derbisine Hazır - Resim : 1

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 25'inci haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maçta iki takım da üç puan parolasıyla sahaya çıkacak.

Öte yandan sakatlığı bulunan ve sezonu kapatan Mauro Icardi antrenmanı saha kenarından takip ederek derbi öncesi takım arkadaşlarına destek verdi.

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Kaynak: DHA

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