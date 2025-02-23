Trabzonspor'un Sahasında Kar Mesaisi
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak maç öncesi stadyumda yoğun mesai harcanıyor. Ekipler, sahayı mücadeleye hazırlamak için zemini kaplayan karları temizliyor.
Trabzon'da sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.
Devam eden yağış nedeniyle, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Trabnzonspor - Gaziantep FK maçı öncesinde stadyumda ekipler zemini kardan temizlemek için yoğun mesai yapıyor.
Maç saatine kadar zeminin hazır hale getirilmesi için yoğun çaba harcanırken, hava şartları ve zemin durumuna göre maçın oynanıp oynanmama kararını maçın hakemi Atilla Karaoğlan verecek.
Kaynak: İHA
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