Trabzonspor'un Sahasında Kar Mesaisi

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak maç öncesi stadyumda yoğun mesai harcanıyor. Ekipler, sahayı mücadeleye hazırlamak için zemini kaplayan karları temizliyor.

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Trabzonspor'un Sahasında Kar Mesaisi

Trabzon'da sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Devam eden yağış nedeniyle, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Trabnzonspor - Gaziantep FK maçı öncesinde stadyumda ekipler zemini kardan temizlemek için yoğun mesai yapıyor.

Trabzonspor'un Sahasında Kar Mesaisi - Resim : 1

Maç saatine kadar zeminin hazır hale getirilmesi için yoğun çaba harcanırken, hava şartları ve zemin durumuna göre maçın oynanıp oynanmama kararını maçın hakemi Atilla Karaoğlan verecek.

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Kaynak: İHA

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