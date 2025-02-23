Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Kar Yağacak mı?

24 Şubat Pazartesi günü Rams Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi gözler hava durumuna çevrildi. İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışının Pazar gününden itibaren kenti terk etmesi beklenirken, maç saatinde Seyrantepe’de hava sıcaklığının 0 derece civarında olması bekleniyor.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Kar Yağacak mı?

Lider Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü dev derbide sahasında 6 puan farkla lig ikincisi pozisyonunda bulunan Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı spor camiasında tartışmalara yol açan ve Galatasaray'ın tepkisini çeken Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.

Maçın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

DERBİDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çarşamba gününden itibaren İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı aralıklarla kentte kendisini göstermeye devam ediyor.

Dev derbiye bir gün kala maç saatinde hava durumunun nasıl olacağı da merak konusu oldu. İstanbul’daki kar yağışının bugün gece saatlerinden itibaren kenti terk etmesi beklenirken, Pazartesi günü oynanacak olan derbi saatinde her hangi bir yağış beklenmiyor.

Pazartesi günü için Rams Park’ın bulunduğu Kağıthane ilçesinde en düşük hava sıcaklığı -5 olarak tahmin edilirken, en yüksek sıcaklık derecesi ise 3 olarak öngörülüyor.

Derbi günü için ise nem oranının ise yüzde 62 ila yüzde 96 arasında değişmesi bekleniyor.

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