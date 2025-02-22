Galatasaray'da 'Fenerbahçe' Hazırlığı

Galatasaray, pazartesi günkü Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı kulüp, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını noktalayacak.

Son Güncelleme:
Galatasaray'da 'Fenerbahçe' Hazırlığı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıkları için Galatasaray, antrenman yapmaya devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray'da 'Fenerbahçe' Hazırlığı - Resim : 1

Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe Galatasaray Derbisinin Hazırlıklarına BaşladıFenerbahçe Galatasaray Derbisinin Hazırlıklarına BaşladıSpor
Galatasaray ile Real Madrid Birbirine Girdi! Transfer Savaşının Galibi Kim Olacak?Galatasaray ile Real Madrid Birbirine Girdi! Transfer Savaşının Galibi Kim Olacak?Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Fenerbahçe Süper Lig
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Galatasaray Derbisinin Hazırlıklarına Başladı Fenerbahçe Galatasaray Derbisinin Hazırlıklarına Başladı
Kayserispor’da Yeni Yönetim Görev Dağılımını Yaptı Kayserispor’da Yeni Yönetim Görev Dağılımını Yaptı
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha