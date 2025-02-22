Galatasaray'da 'Fenerbahçe' Hazırlığı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıkları için Galatasaray, antrenman yapmaya devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA