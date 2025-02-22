Kayserispor’da Yeni Yönetim Görev Dağılımını Yaptı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilen ve başkanlık görevine Nurettin Açıkalın’ın yeniden başkan seçildiği Kayserispor'da yeni yönetim görev dağılımını yaptı.
Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrasında göreve gelen yeni yönetim arasında görev dağılımı yapıldı.
Bir kez daha başkan seçilen Nurettin Açıkalın önderliğindeki yönetim kurulunda 3 kişi başkan yardımcılığı görevine getirildi.
Kayserispor'un yeni yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:
Süleyman Akın başkan yardımcısı, Mehmet Anadut başkan yardımcısı, Murat Ekşi başkan yardımcısı, Samet Sarıoğlu altyapı sorumlusu, Derviş Özçekirdek genel sekreter, Gökhan Gülen protokol, temsil ve ağırlama sorumlusu, Ayhan Gültekin sağlık işleri sorumlusu, Mehmet Saçmacı reklam ve pazarlama sorumlusu, Ali Fidan hukuk işleri sorumlusu, Muzaffer Polat yurt dışı sorumlusu.
Kaynak: İHA
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