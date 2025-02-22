Kayserispor'da Başkan Belli Oldu

Seçimli olağanüstü genel kurula giden Kayserispor'da başkan belli oldu. Mevcut başkan Nurettin Açıkalın, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

Kayserispor'da Başkan Belli Oldu

Kayserispor’da seçimli olağanüstü genel kurul tamamlandı. Mevcut başkan Nurettin Açıkalın, bir kez daha başkanlığa seçildi.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Açıkalın, oy birliğiyle tekrar başkanlık görevine getirildi ve sürpriz yaşanmadı.

Genel kurulda konuşan Açıkalın, başkanlık koltuğuna oturdukları günden bu yana Kayserispor'un sorunlarına net çözümler bulmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Teknik ekip, sportif direktör gibi belkemiği kadroları yenilediklerini anlatan Açıkalın, 59 yıl önce temelleri atılan kulübü birlikte güçlendireceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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