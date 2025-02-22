Büyük Kapışmada 16. Perde! RAMS Park’ta Üstünlük Kimde?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta 16. kez karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede iki ezeli rakip, zirve yarışındaki avantajı ele geçirmek için sahaya çıkacak. Peki daha önce 15. kez RAMS Park’ta karşı karşıya gelen iki takımda üstünlük kimde? Detaylar haberde…

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Büyük Kapışmada 16. Perde! RAMS Park’ta Üstünlük Kimde?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe, 19 Şubat Pazartesi günü RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin 2011 yılında açılan evi RAMS Park'ta bugüne kadar oynanan 15 derbi mücadelesinde takımlar eşit sonuçlar aldı. Her iki ekip de 5’er kez sahadan galip ayrılırken, 5 mücadelede kazanan çıkmadı.

RAMS Park’ta oynanan ilk derbi, 18 Mart 2011’de gerçekleşti ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Aradan geçen 13 yılda Galatasaray, RAMS Park’taki 15 derbi mücadelesinde toplam 16 gol kaydederken, sarı-lacivertliler bu gollere 13 kez karşılık verdi.

SON DERBİDE FENERBAHÇE GALİP

Geçtiğimiz sezon RAMS Park’ta oynanan son derbi, 19 Mayıs 2024'te gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, RAMS Park’ta 5. kez kazanarak deplasmanda önemli bir avantaj sağladı.

RAMS Park’taki Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinin sonuçları:

2010-2011 Süper Lig: Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

2011-2012 Süper Lig: Galatasaray 3-1 Fenerbahçe

2011-2012 Süper Final: Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

2012-2013 Süper Lig: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

2013-2014 Süper Lig: Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

2014-2015 Süper Lig: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

2015-2016 Süper Lig: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

2016-2017 Süper Lig: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

2017-2018 Süper Lig: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

2018-2019 Süper Lig: Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

2019-2020 Süper Lig: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

2020-2021 Süper Lig: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

2021-2022 Süper Lig: Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

2022-2023 Süper Lig: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

2023-2024 Süper Lig: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Bu büyük derbi öncesinde Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak liderlik yarışındaki avantajını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda alacağı galibiyetle şampiyonluk mücadelesinde kritik bir virajı dönmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Okan Buruk
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