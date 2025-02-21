Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın Yabancı Hakem İtirazına Ret!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın n Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi yönetecek yabancı hakem için yaptığı başvuruyu reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın Yabancı Hakem İtirazına Ret!

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiyi dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceğini açıklamasından sonra MHK talimatlarına gönderme yaparak tepki göstermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan atamayla ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Tahkim Kuruluna başvurmuştu.

TALEP REDDEDİLDİ

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin açıklamasında, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün "yürütmenin durdurulması talebiyle" TFF Tahkim Kuruluna başvurusunun incelendiği belirtildi.

Açıklamada, federasyonun aldığı kararın hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın, oybirliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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