TFF Başkanı'ndan Dursun Özbek'e Sert Sözler: 'Futbol Tarihine Geçecek Bir Ceza...'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun son dönemdeki önemli gündem maddeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Habertürk'e konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanmasıyla ilgili, "Hakem arkadaşlarla konuştum. 'Sizleri toplumun önüne atmamak için, insanların sizleri eleştirmesine fırsat vermeyelim, sizleri korumak adına yabancı hakem yönetsin' dedim" ifadesini kullandı.

Sloven hakem Vincic'in atanma süreci hakkında da bilgi veren TFF Başkanı, "Salı sabah iki alternatif kalmıştı. Bosnalı hakem ile Sloven hakem. Ben de 'Sayın başkan Bosnalı hakemi getirirseniz burada sıkıntı çıkar, Fenerbahçe'nin forveti Bosnalı. Sloven hakem.' dedim" şeklinde konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'BİZİM HİÇ KİMSEYLE DÜŞMANLIĞIMIZ YOK'

Galatasaray'la düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray'la problemim hiç olmadı ve olmayacak. Kişilerle, kurumları ayırdık. İmtiyaz bekleyenler, rahatsız oluyorsa, bu benim sorunum değil. Biz eşit olmaya devam edeceğiz. Bunu Galatasaray için söylemiyorum, genel olarak böyle.

'BANA FORMA GİYDİRMEYE KALKAMAZSINIZ'

Benim bagajım yok, kafamın arkasında plan yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! Fenerbahçe ya da başka bir takım... Benim bünyem kabul etmez! Allah, bana öyle bir forma rengi vermiş ki kessen bordo-mavi akar. Herkese eşit mesafedeyiz! Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin! Yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. İnsanların açıklarını aramak ve bir şeyleri ortaya koymak gibi bir niyetimiz yok.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

600 sene dünyayı yönetmiş insanların evlatlarıyız dedim. Dedim ki 'sahada hakemlerimizin insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum'. Bir sürü kameradan bakıyorsunuz. Ben bunu dedikçe VAR'da hatalar artmaya başladı. Devre arasında hakem arkadaşlarla konuştum. Hiçbir kulübün talebiyle ilgili VAR gelmedi. Hakem arkadaşlarımıza 'Size sahip çıktım, özlük haklarınızı iki katına çıkardım' dedim. Maçları rahat yönetsinler diye. 'Ama siz benim başımı fena eğdiniz' dedim. 'Şimdi ikinci yarı VAR'da yabancı hakem gelecek' diye konuştum. 'Eğer sahada da adaleti sağlamazsanız oraya da yabancı hakem gelecek. Evden seyredersiniz, elin oğlu gelir parayı alır' dedim. Seminerde söyledim bunları. Federasyonu en çok yıpratan konu hakemler. 25 senenin birikimi var. Temizlemek kolay olmuyor.

VINCIC KARARI NASIL ALINDI?

Sanki Sloven hakem ayarlanmış bir şekilde geliyor! MHK Başkanı Avrupa'daki ülkelerle bu işin yazışmasına 1 hafta önceden başladı. İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Almanya, Fransa var. Hepsiyle yazışmalar mevcut. Bosna Hersek de var. Hepsiyle temasa geçildi. İngiltere 'yurt dışına vermiyoruz' dedi. En son Hollandalı hakem ile MHK görüştü. Hakem geleceğini söyledi. Sonra Hollanda Federasyon Başkanı özür dileyerek 'Bizde de sorunlar var veremiyoruz' dedi.

Pazartesi günü akşam Bosnalı bir hakem arkadaş var. O da elit bir hakem. UEFA'da önemli maçlar yönetmiş. MHK Başkanı onunla konuştu. 'Şeref duyarım' dedi. Onun üzerine Sloven hakemle konuştu MHK Başkanı. Salı sabah iki alternatif kalmıştı. Bosnalı hakem ile Sloven hakem. Ben de 'Sayın başkan Bosnalı hakemi getirirseniz burada sıkıntı çıkar, Fenerbahçe'nin forveti Bosnalı. Sloven hakem' dedim. Salı günü oldu bunlar. 1 hafta önce kurgulanmış değil.

ACUN ILICALI'NIN HAKEMİ TANIDIĞI İDDİASI

Survivor'a yarışmacı mı alıyoruz? Acun Ilıcalı, Slovenya'ya gidip Survivor'a yarışmacı alabilir, cazip gelir yapar. Ama insanlara bu kadar büyük bir anlam yüklemeye gerek var mı? Bu kadar saçmalık olabilir mi? Bu UEFA'ya, TFF'ye hakaret. Herkesin, herkesle resimleri var. Slavko Vincic, şu an en iyi hakemlerde biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi?

'DURSUN ÖZBEK'İ ETİK KURULU'NA SEVK ETTİRECEĞİM'

Dursun Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin yüzde 10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkanlık görevimi bırakacağım. İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde."

Kaynak: Habertürk