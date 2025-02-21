Kayserispor’da Beklenmedik Ayrılık

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da beklenmedik bir yol ayrımı yaşandı. Kulüpte, maç esnasında kulüp doktoru ile birlikte sakatlık anında sahaya girme yetkisi olan diğer isim olan Mehmet Karakuş ile karşılıklı yollar ayrılmasına karar verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni kulüp doktorunun önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Kaynak: İHA