Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi İskoç ekip Rangers oldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu. Play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandıktan sonra deplasmandaki rövanş maçını 2-2 beraberlikle tamamladı ve son 16'ya yükselen ekip oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi sonrası, Fenerbahçe'nin son 16 turu rakibi İskoç ekip Rangers oldu.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçını 6 Mart'ta, rövanş maçını ise 13 Mart'ta oynayacak. Sarı lacivertliler, bu turu geçmeleri halinde, Roma veya Athletic Bilbao/Lazio takımlarından biriyle yarı finalde karşılaşacak.

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