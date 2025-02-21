Sakarya Büyükşehir Basketbol Bornova'yı Misafir Edecek

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 15. hafta müsabakaları kapsamında Bornova Belediyespor'u evinde ağırlayacak. Saat 18.00'da ilk düdüğün çalacağı mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

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Sakarya Büyükşehir Basketbol Bornova'yı Misafir Edecek

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 15 haftasında Bornova Belediyespor Takımını misafir edecek.

Topladığı 20 puanla ligde 5. sırada yer alan Büyükşehir'in dev adamları, taraftarı önünde oynayacağı kritik mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Bornova'yı Misafir Edecek - Resim : 1

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 22 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka, saat 18.00'da başlayacak.

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Kaynak: İHA

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