Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor

Geçen sezon Fenerbahçe’ye Fiorentina’dan kiralık olarak transfer edilen ve bu sezon da zorunlu olarak bonservisi alınan Sofyan Amrabat için Juventus’un talip olduğu iddia edildi. Igor Tudor’un Luiz için Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle Amrabat’ı takasta talep etmek istediği belirtildi.