Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor
Fenerbahçe'ye takımdan göndermek istediği Ambrabat için piyango vurdu. Juvenstus'un Douglas Luiz-Sofyan Amrabat takasına sıcak baktığı bildirildi.
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Fenerbahçe’de gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak konusu olurken, takımdan gönderilmesi planlanan Sofyan Abrabat’a piyango gibi bir talip çıktı.
Geçen sezon Fenerbahçe’ye Fiorentina’dan kiralık olarak transfer edilen ve bu sezon da zorunlu olarak bonservisi alınan Sofyan Amrabat için Juventus’un talip olduğu iddia edildi. Igor Tudor’un Luiz için Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle Amrabat’ı takasta talep etmek istediği belirtildi.
Tuttosport’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin Douglas Luiz için devreye girmesinin Juventus’un Ambrabat transferi için ellerini pvuşturmasına neden oldu. Bu gelişme siyah-beyazlı ekipte olumlu karşılandı.
Fenerbahçe forması ile 39 maça çıkan Amrabat, bu müsabakalarda 2 gol atıp 4 de asist yapmıştı.