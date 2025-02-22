Moruinho'dan Galatasaray Maçı Öncesi 'Karlı' Paylaşım

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray deplasmanında kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe’de maçın hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, derbi öncesi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

‘KAYAK YAPMAK İÇİN MÜKEMMEL’

Şükrü Saraçoğlu stadyumundan bir paylaşım yapan Portekizli teknik adam, zeminin karla kaplı olduğu anları paylaşırken, videoya "Antrenman alanı kayak yapmak için mükemmel olduğunda, antrenman seansına bir çözüm bulmak zorundayız" notunu düştü.

Kaynak: DHA