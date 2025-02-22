Fenerbahçe 3-0 Kazandı

Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla geçmesini bildi.

Fenerbahçe 3-0 Kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nde İstanbul Gençlikspor’a konuk olan Fenerbahçe Medicana karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Medicana, 21-25, 22-25, 17-25 setlerle galibiyete ulaşan taraf oldu.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Mert Güneş, Yiğit Kaplan, Enaboifo (Abdulsamet Yalçın, Far, Ediz Fırıncıoğlu, Orçun Ergün)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Mert Cuci)

Kaynak: AA

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