Fenerbahçe 3-0 Kazandı
Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla geçmesini bildi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nde İstanbul Gençlikspor’a konuk olan Fenerbahçe Medicana karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Medicana, 21-25, 22-25, 17-25 setlerle galibiyete ulaşan taraf oldu.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Mert Güneş, Yiğit Kaplan, Enaboifo (Abdulsamet Yalçın, Far, Ediz Fırıncıoğlu, Orçun Ergün)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Mert Cuci)
Kaynak: AA