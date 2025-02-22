Göztepe-Kayserispor Maçının Tüm Hazırlıkları Tamam

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor mücadelesine yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe-Kayserispor Maçının Tüm Hazırlıkları Tamam

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor mücadelesine yönelik tüm hazırlıklarını tamamlayarak kampa geçti. Yarın saat 13.30’da Kadir Has Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde, sarı-kırmızılı ekip Adnan Süvari Tesisleri’nde antrenmana başladı.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışmaları yapıldı. İkinci bölümde ise taktiksel oyun uygulamalarına ağırlık verildi.

Kaynak: İHA

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