Beşiktaş’a Karlı Hava Engeli

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. İstanbul’daki kötü hava şartları nedeniyle siyah-beyazlı takım antrenmanlarına devam edebilmek amacıyla Antalya’ya gitme kararı aldı.

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Beşiktaş’a Karlı Hava Engeli

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde salonda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kondisyon ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirildi. Kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Beşiktaş’a Karlı Hava Engeli - Resim : 1

Siyah-beyazlılar, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalyaspor maçının hazırlıklarına sürdürebilmek amacıyla bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya uçacak.

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Kaynak: İHA

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