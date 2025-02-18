Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Türkiye'de En Fazla Taraftarı Olan Takım Belli Oldu

BEŞİKTAŞ'IN TARAFTAR ORANI DÜŞTÜ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer veri ise Beşiktaş’ın taraftar oranındaki düşüş oldu. 2017’de yüzde 22 olan Beşiktaş taraftar oranı, 2024’te yüzde 20’ye geriledi. Buna rağmen siyah-beyazlılar, Türkiye’nin en çok taraftara sahip üçüncü kulübü olmaya devam etti.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Trabzonspor’un taraftar oranı yüzde 4 seviyesinde kalırken, diğer takımları destekleyenlerin oranı yüzde 9’dan yüzde 10’a yükseldi.