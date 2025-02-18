Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Türkiye'de En Fazla Taraftarı Olan Takım Belli Oldu
KONDA’nın Ekim 2024’te gerçekleştirdiği 'Hayat Tarzları Araştırması'na göre Türkiye'de en fazla taraftara sahip olan takım belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
KONDA’nın Ekim 2024’te gerçekleştirdiği “Hayat Tarzları Araştırması”, Türkiye’deki futbol taraftarlarının dağılımına dair önemli veriler ortaya koydu. Bu veriler, Türkiye’de futbol taraftarlığında büyük değişimler yaşanmadığını ancak küçük dalgalanmalar olduğunu gösterdi. Böylelikle 6137 kişiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de en fazla taraftara sahip olan takım belli oldu.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU
Araştırma sonuçlarına göre, Galatasaray taraftarlarının oranı 2024 yılında yüzde 36’ya yükseldi. 2017’de yüzde 35 olarak ölçülen bu oran, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye’nin en çok desteklenen takımı olma unvanını sürdürmesini sağladı.
FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA
Fenerbahçe taraftarlarının oranı ise 2017’de olduğu gibi yüzde 30 seviyesinde kaldı. Bu oran, sarı-lacivertlilerin Türkiye’deki en büyük ikinci taraftar kitlesine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.
BEŞİKTAŞ'IN TARAFTAR ORANI DÜŞTÜ
Araştırmada dikkat çeken bir diğer veri ise Beşiktaş’ın taraftar oranındaki düşüş oldu. 2017’de yüzde 22 olan Beşiktaş taraftar oranı, 2024’te yüzde 20’ye geriledi. Buna rağmen siyah-beyazlılar, Türkiye’nin en çok taraftara sahip üçüncü kulübü olmaya devam etti.
TRABZONSPOR'UN DURUMU
Trabzonspor’un taraftar oranı yüzde 4 seviyesinde kalırken, diğer takımları destekleyenlerin oranı yüzde 9’dan yüzde 10’a yükseldi.