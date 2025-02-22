Masa Tenisi Milli Takımında Hedef Olimpiyat Madalyası

Türkiye Masa Tenisi Milli Takımı oyuncuları 2028 olimpiyatlarında madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Masa Tenisi Milli Takımında Hedef Olimpiyat Madalyası

Türkiye Masa Tenisi Milli Takımı oyuncular 2028’de ABD’niN Los Angeles kentinde düzenlenecek olimpiyatlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Madalya hedefiyle hazırlıklarını sürdüren milli takımın oyuncularından Sibel Altınkaya da olimpiyat oyunlarına ikinci kez milli formayla çıkabilmek çalışıyor. Altınkaya, çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bu müsabakaların düzenlenmesi bizim açımızdan güzel. Rakiplerimizi tanıyarak yurt dışındaki karşılaşmalarda iyi bir performans elde ediyoruz.

Hedefim 2028'deki olimpiyatlara katılmak. Ondan önce İslam, Akdeniz ve Avrupa oyunlarında da başarı hedefliyorum” dedi.

Kaynak: AA

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