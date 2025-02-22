Galatasaray ile Real Madrid Birbirine Girdi! Transfer Savaşının Galibi Kim Olacak?

Sevilla’nın genç sağ beki Juanlu Sanchez, hem İspanyol devi Real Madrid'i, hem de Galatasaray'ı peşine taktı. Yükselen performansıyla spor dünyasında konuşulmaya başlayan 21 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli ise 20 milyon euro...

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Galatasaray ile Real Madrid Birbirine Girdi! Transfer Savaşının Galibi Kim Olacak?

Geçtiğimiz günlerde Hollandalı rakibi AZ Alkmaar'a karşı mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu hedefine odaklandı. Pazartesi günkü Fenerbahçe derbisine az bir zaman kala sarı-kırmızılı kulübün yeni transfer hedefi belli oldu.

İspanyol basını, Sevilla'nın genç sağ beki Juanlu Sanchez’in yalnızca La Ligi devi Real Madrid'in değil, Galatasaray'ın da radarına girdiğini yazdı. Bir süredir, "geleceğin yıldızı" olarak anılan 21 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden Real Madrid'in, bir transfer girişimi olabileceği konuşuluyor.

Galatasaray ile Real Madrid Birbirine Girdi! Transfer Savaşının Galibi Kim Olacak? - Resim : 1

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

Yeşil sahalardaki sağlam savunması ve oyuna katkısının yüksekliğiyle dikkat çeken Juanlu Sanchez’in kulübüyle sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 20 milyon euro olduğu belirtildi.

Bu sezon Sevilla'nın 22 maçında 5 gol ve 4 asist kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, yükselen ivmesiyle Avrupalı kulüplerin ilgisini çekince, transfer piyasasında da adından söz ettirmeye başladı.

Galatasaray ile Real Madrid Birbirine Girdi! Transfer Savaşının Galibi Kim Olacak? - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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