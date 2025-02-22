Fenerbahçe Galatasaray Derbisinin Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına bugün Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla başladı.

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Fenerbahçe Galatasaray Derbisinin Hazırlıklarına Başladı

Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi nefesler tutuldu. Sarı-lacivertliler derbinin hazırlıklarına bugünkü antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Galatasaray Derbisinin Hazırlıklarına Başladı - Resim : 1

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Ülker Stadyumu'nda yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.
Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ise bugün yapılan idmanla birlikte saha çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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